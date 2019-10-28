بعد أشهر من الاحتجاجات.. هونغ كونغ تدخل "الركود الاقتصادي"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الاحتجاجات في هونغ كونغ دخلت شهرها الخامس على التوالي.

وقال بول تشان في تدوينة الأحد: "الضربة التي يتعرض لها اقتصادنا شاملة"، مضيفا أن التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الخميس سيُظهر ربعين متتاليين من الانكماش، وهو التعريف الفني للركود.

وأردف قائلا إنه سيكون "من الصعب للغاية" تحقيق توقعات الحكومة قبل الاحتجاجات بنمو اقتصادي سنوي يتراوح من 0 إلى 1 في المئة.

ووصلت الاحتجاجات في هونغ كونغ إلى أسبوعها الحادي والعشرين. وأشعل المتظاهرون الذين يرتدون ملابس سوداء النار في المتاجر وألقوا قنابل حارقة على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والرصاص المطاطي.

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وأضرم المتظاهرون النار بشكل متكرر في واجهات المتاجر والشركات بما في ذلك البنوك، خاصة تلك التي تملكها شركات البر الرئيسي الصيني.

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مقدم من رويترز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي حلفاء الصدر السياسيون يتحولون للمعارضة وارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق أعلنت الكتلة البرلمانية العراقية المدعومة من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أنها ستتحول للمعارضة إلى أن يتم الوفاء بمطالب المحتجين المناوئين للحكومة والذين تدفقوا إلى الشوارع في مواجهة حملة أمنية عنيفة أسفرت عن مقتل العشرات. Reuters

مقتل ثمانية وإصابة عشرات في موجة احتجاجات جديدة بالعراق قالت الشرطة ومصادر طبية إن ثمانية على الأقل قتلوا وأصيب عشرات في العراق يوم السبت خلال اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في اليوم الثاني لاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. Reuters

مئات الألوف في شوارع برشلونة احتجاجا على سجن زعماء قطالونيا خرج مئات الألوف من مواطني إقليم قطالونيا في مسيرة شعبية سلمية بشوارع برشلونة يوم السبت دعما لدعوات الإفراج عن زعماء انفصاليين بعدما طالب رؤساء بلديات الإقليم بمنحه الحق في تقرير مستقبله السياسي. Reuters 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO باللونين الأصفر والأزرق.. مواطنو هونج كونج يميزون المتاجر بحسب توجهها السياسي Reuters مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأعلنت السلطات عن تدابير لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال تشان إن الإجراءات يمكن أن "تقلل الضغط قليلا" فحسب.

وكتب يقول: "دعوا المواطنين يعودون إلى حياتهم الطبيعية، ودعوا الصناعة والتجارة تعمل بشكل طبيعي، ودعونا نخلق مساحة أكبر للحوار العقلاني".

ويشعر المتظاهرون بالغضب إزاء ما يرونه تدخلا متزايدا من جانب بكين في هونغ كونغ، التي عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997 بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" والتي تهدف إلى ضمان الحريات التي لا يتمتع بها البر الرئيسي.

وتنفي الصين التدخل وتتهم حكومات أجنبية، من بينها الولايات المتحدة، بإثارة المشكلات.

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