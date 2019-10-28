بعد أطول رحلة مدارية.. الطائرة "السرية" تصل فلوريدا

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الطائرة الفضائية السرية التابعة للبنتاغون إكس-37 بي

وقال سلاح الجو إن إكس-37 بي، التي صنعتها بوينغ وهي بدون طيار، وصلت إلى مركز كنيدي الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء (ناسا) الأميركية الساعة 3:51 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعدما قضت 780 يوما في الدوران حول الأرض في خامس مهمة لسلاح الجو ضمن برنامج مركبة الاختبار المدارية.

وأُرسلت الطائرة الفضائية، التي يبلغ حجمها حجم حافلة صغيرة وتتشارك الكثير من الصفات التصميمية مع مكوك فضاء ناسا، إلى المدار في 2017 على متن الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، لتبدأ مهمة أدارها مكتب القدرات السريعة التابع لسلاح الجو الأميركي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا للقيام بتجارب تكنولوجية سرية مختلفة في البيئة الفضائية لفترة طويلة.

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وقالت وزيرة سلاح الجو الجديدة بابرا باريت، في بيان: "تواصل إكس-37 بي إظهار أهمية الطائرات الفضائية المعاد استخدامها. كل مهمة ناجحة تؤدي إلى تطور القدرات الفضائية لأمتنا".

وكانت مهمة إكس-37 بي السابقة قد استمرت 718 يوما، وهبطت في2017، وقال سلاح الجو إنه مع هبوط الطائرة الفضائية، الأحد، فإن إجمالي عدد أيام البرنامج بالكامل بلغ 2865.