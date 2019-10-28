السيسى يتفقد نقاط التفتيش وفحص السيارات بالتمركز الأمني بشرم الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم في مدينة شرم الشيخ، شملت نقاط التفتيش وفحص السيارات بالتمركز الأمني بمدخل شرم الشيخ اتجاه منطقة دهب. واطلع الرئيس من المسئولين بتلك المرافق على إجراءات السلامة وكاميرات المراقبة فى غرف التحكم، كما تفقدكذلك الطريق الدائرى مرورًا ببوابة السفارى والرويسات وصولًا إلى نقطة التمركز الأمنى بمحمية رأس محمد. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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