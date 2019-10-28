شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى سورى يتهم "أردوغان" بحماية الإرهابيين فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محسن حزام، السياسى السورى، أن النظام التركى الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، متورط فى تسهيل دخول الإرهابيين إلى سوريا، بجانب حماية الإرهابيين المتواجد داخل الأراضى السورية.

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وقال السياسى السورى، فى تصريحات له إنه من حيث الواقع والوقائع فإن النظام التركى سهل دخول الإرهابيين الأجانب عبر حدودة إلى سورية، وشكلت فصائل مدعومة من قبل أردوغان وثبت ذلك فى حماية تنظيم النصرة (فتح الشام) المتمركز فى أدلب الذين بايعوا البغدادى فى خلافته.

وتابع السياسى السورى، أنه بعد مقتل أبو بكر البغدادى الأوراق اختلطت، فعملية تصفية البغدادى تشاركت المعلومات الأمنية فيها عدد من الدول للقضاء عليه.