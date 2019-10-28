شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" تبحث إجراءات هيئة استاد القاهرة لتنمية مواردها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف رشاد، اجتماعا ظهر غداً الثلاثاء، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها هيئة استاد القاهرة لتنمية مواردها واستثمار منشأتها، وذلك تفعيلاً لقرار رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة العامة لإستاد القاهرة (هيئة عامة اقتصادية).

وكان مجلس الوزراء، قد وافق مجلس الوزراء، فى أغسطس الماضي على تعديل بعض مواد قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2018، بإنشاء الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي، ومن بين هذه التعديلات أن يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الشباب والرياضة وعضوية 6 من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من جانب الوزير، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى.

وتضمن القرار أن يعين مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً للهيئة لمدة عام قابلة للتجديد، ويحدد معاملته المالية، كما نصت التعديلات على استبدال عبارة " رئيس مجلس الإدارة" الواردة في قرار رئيس الجمهورية، بعبارة "المدير التنفيذى للهيئة"، يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتباع الأساليب الحديثة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من موارد الدولة بأسلوب استثمارى، وكذلك فى ضوء المتغيرات العالمية في المجال الرياضي خلال السنوات الماضية وتحوله إلى قطاع منتج يسهم بشكل مباشر فى الدخل القومى، كما تأتى هذه التعديلات فى ضوء رؤية مصر 2030.