شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق والكبارى للبرلمان: 11 مشروعا متوقفا بقيمة 3.3 مليار جنيه فى 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء وائل مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، عن حجم المشروعات المُتوقفة بالهيئة، والتى بلغ عددها 11 مشروعا بقيمة تعاقدية 3 مليارات و388 مليون بعدد 6 محافظات.
وأوضح سالم أن العمل بدأ فى هذا الطريق عام 2012 وتكلف 25 مليون جنيه حتى الآن وتم التوقف فى العمل عام 2015 وتم عمل ختامى للشركة المنفذة عام 2017 وتُرك العمل بالطريق ولم يتم استكماله منذ 4 أعوام حتى الآن رغم إنفاق 25 مليون جنيه عليه دون الاستفادة مما أُنفق من أموال، رغم أنه يخدم المنطقى الصناعية فى سوهاج ويعمل على تحقيق التنمية.
وأوصى النائب بمخاطبة وزيرى النقل والمالية لتحديد المسئولية عن المتسبب فى وقف الأعمال وعدم الاستفادة من الطريق والأموال التى تم إنفاقها واتخاذ الإجراءات القانونية نحوه، مطالبا بمحاسبة المسئول عن إعداد الدراسة الفنية للطريق وتسبب فى إهدار 25 مليون جنيه.
ومن ناحيته أشار النائب عصام الفقى، امين سر لجنة الخطة والموازنة، إلى توقف أعمال تطوير طريق دمنهور دسوق الذى يربط محافظتى البحيرة وكفر الشيخ منذ عام 2017 أيضا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمتابعة مدى تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى، لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص الهيئة.
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