شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية النواب تستقبل وفد برلمانى صينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدف اللقاء إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين المصرى والصينى، وتبادل الخبرات ودعم العلاقات. Advertisements يحضر اللقاء المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشربعية وهيئة مكتب اللجنة ممثلة فى النواب إيهاب الطماوى ونبيل الجمل وإيهاب الخولى، وتعكس تلك اللقاءات البرلمانية بين مصر والصين شكلا إيجابياً للشراكة الاستراتيجية والتاريخية المصرية- الصينية على كافة المستويات، وخاصة على الصعيد البرلماني، في ضوء الخصوصية التى تحظى بها العلاقات بين البلدين الصديقين؛ حيث تتلاقي وجهات نظر البلدين إزاء العديد من القضايا الدولية محل الاهتمام المُشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشريعية النواب تستقبل وفد برلمانى صينى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.