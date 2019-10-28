شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى منتقدا أردوغان: لا يختلف عن عناصر تنظيم داعش الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف خالد الزعتر الكاتب السعودى رجب طيب أردوغان الرئيس التركى بأنه لا يختلف كثيرا عن عناصر التنظيم الإرهابى "داعش".

وقال "الزعتر" فى تغريده عبر حسابه على موقع التدوين الصغير "تويتر" :"قتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، وبقى أردوغان رأس الإرهاب، ما تقوم به القوات التركية فى شمال سوريا لا يختلف عن ما يقوم تنظيم داعش نفس الممارسات ونفس الأساليب، وأخرها ما تؤكده مواقع كردية بآن القوات التركية أعدمت 3 أشخاص ميدانيا بمحافظة الحسكه، مشيرا إلى أن "اردوغان وداعش" وجهان لعملة واحدة.

وسلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على تداعيات مقتل أبو بكر البغدادى، زعيم تنظيم داعش الإرهابى، وقالت تحت عنوان "مقتل زعيم التنظيم سيضر بداعش لكنه لن يدمره"، إن الولايات المتحدة كانت تستهدف البغدادى منذ أكثر من عقد من الزمن، ولكن تم بناء التنظيم الذى أسسه جزئيا على افتراض أن هذا اليوم سيأتى.

ويعد مقتل أبي بكر البغدادي، زعيم التنظيم، فى غارة شنتها قوات الولايات المتحدة يوم الأحد من قبل الرئيس ترامب، ضربة كبيرة لأخطر جماعة إرهابية في العالم. لكن المحللين قالوا إنه من غير المرجح أن يوقف محاولات تنظيم داعش والمتعاطفين معه فى جميع أنحاء العالم لزرع الفوضى والخوف باسم أيديولوجيتهم المتطرفة.