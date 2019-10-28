شكرا لقرائتكم خبر عن "ماعت" تعلن إطلاق منتدى صناع السلام والتنمية للشباب حول العالم 4 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
وقالت مؤسسة ماعت إن منتدى صناع السلام هو مبادرة أطلقتها مجموعات شبابية من أفريقيا و أوروبا و آسيا و المنطقة العربية تحت مظلة التحالف الدولى للسلام و التنمية فى جنيف و ذلك من أجل تنظيم وتوحيد جهود الشباب و توصيل أصواتهم الى صناع القرار على المستويات الأممية والاقليمية والوطنية.
وأضافت أنه سيقوم شباب من 12 دولة مختلفة بعرض مبادرات و رؤى شبابية خلال المؤتمر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وعلى رأسهم الهدف السادس عشر الخاص بالسلام و العدل و المؤسسات القوية ومن غاياته تحقيق الحكم الرشيد و محاربة الفساد والحد من العنف كما سيتم الإعلان عن استراتيجية عمل المنتدى فى الفترة خلال 2020 الى 2025.
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