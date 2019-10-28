إحالة رئيس قطار للنيابة العامة في مصرع "راكب الإسكندرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

تحفظت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم الإثنين، على رئيس قطار رقم "934 مكيف "الإسكندرية / الأقصر"، عقب سقوط شابين امتنعا عن دفع الأجرة من على متن القطار، ومصرع أحدهما وإصابة آخر.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مستشفى طنطا الجامعي، بوصول شابين أحدهما جثة هامدة، والآخر مصاب، عقب سقوطهما من على متن قطار بقرية دفرة، التابعة لمركز طنطا.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة؛ لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، نزل الراكبان من القطار أثناء مسيره ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفيَّ في الحال وأصيب الراكب الآخر.

من جانبها أحالت الأجهزة الأمنية بالغربية، رئيس القطار، إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.