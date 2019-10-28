"إلكتروني 100%".. رئيس "السكة الحديد": خط جديد من الإسكندرية لأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي العمل وبسرعة على دخول ٣٠٠ جرار للخدمة، بعد التعاقد على ١٠٠ جرار يصل أول ١٠ منها قريبا.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين، أنه يجرى تنفيذ خط سكك حديد كهربائي إلكتروني ١٠٠% من الإسكندرية إلى القاهرة ويمتد حتى يصل إلى أسوان ومن المقرر الانتهاء منه نهاية النصف الأول من ٢٠٢٠ كما يجرى تطوير الإشارات والوحدات من العربات والجرارات من أجل الانتظام في الرحلات والمواعيد إضافة لتطوير المحطات، وجرى تطوير ٧٠٠ محطة من إجمالي ١٣٠٠ محطة.

Advertisements

وكشف رسلان عن وجود ٨٠٠ جرار بالهيئة الصالح منها 350 فقط.

وأضاف رسلان، أن قطارات البضائع تحقق إيرادات وتحافظ على الطرق والسكك ولها مردود اقتصادي عالي؛ لأنها مرتبطة بالموانئ لأن هناك خطوط قطارات بين الموانئ الرئيسية والجافة وخط أبو طرطوس سفاجا ركاب والضائع وبدء تطويره ليصل للغردقة ووربطه بقنا.

وكشف رسلان عن المخزون الراكد بالهيئة، وعرضه على الرقابة الإدارية وتشكيل لجنة لمسح وحصر كل المخازن وسيكون هناك مزاد لكل الراكد والمقدر ثمنه بـ٤٢٠ مليون جنيه بالإضافة للتعاقد لبيع الخردة "٥٧ ألف طن" بإشراف الرقابة الإدارية بأسعار ٥٨٠٠ جنيه للطن وهو سعر جيد.