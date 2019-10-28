بالصور.. وزير الزراعة يتابع استعدادات احتفالية يوم الغذاء الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد

تفقد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، القاعة التي تشهد انعقاد الاحتفالية العاشرة بيوم الغذاء الأفريقي، والتي تستضيفها مصر ولأول مرة، غدًا الثلاثاء، ولمدة يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمشاركة وزراء الزراعة والخبراء من 55 دولة أفريقية.

وحسب بيان اليوم، تُعقد الاحتفالية هذا العام تحت عنوان "القضاء على الجوع في القارة الإفريقية والاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة لتحسين نظم الغذاء".

وتناقش الاحتفالية، الفرص والمبادرات لزيادة الاستفادة من العلوم في مجال الزراعة كما سيتم مناقشة السياسات العامة في مجال التغذية، ودعم الغذاء تحسين القدرات وتبني التكنولوجيا الحديثة والاختراعات في مجال الزراعة وكذلك تحسين سلة الغذاء داخل القارة السمراء.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي اختار مصر لتنظيم هذه الاحتفالية نظراً لدورها البارز في دعم التنمية بالقارة السمراء، وأيضا في إطار رئاستها للاتحاد بدورته الحالية.