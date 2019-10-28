ألمانيا: من المبكر التحدث عن خطط محددة بشأن شمال سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

وصفت وزارة الدفاع الألمانية تقريرا إعلاميا تحدث عن خطط محددة عن مهمة للجيش الألماني في منطقة أمنية دولية محتملة في شمال سوريا بأنه تكهني.

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الاثنين في برلين إن الخطط الأساسية من الأعمال اليومية للجيش، وأضاف: "لكن قبل أن نعلم نوعية التكليف الموجه للجيش الألماني، ومدى وضوح معالم هذا التكليف، والعوامل الكثيرة الأخرى، التي قد تلعب دورا في تكليفنا، لا يمكننا ذكر أي شيء على الإطلاق عن أعداد أو إمكانيات أو قوات".

وبحسب تقرير مجلة "دير شبيجل" الألمانية، قدّر خبراء في وزارة الدفاع حجم مشاركة الجيش الألماني في مهمة محتملة للأمم المتحدة في شمال سوريا.

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وذكرت المجلة أن المخططين العسكريين قدروا حجم المشاركة بـ2500 جندي من الجيش الألماني.

وتنطلق تقديرات الخبراء من سيناريو يدور حول تولي الجيش الألماني القيادة في منطقة على امتداد 30 كيلومترا بعمق 40 كيلومترا في شمال سورية، مستعينة في ذلك بثلاث كتائب قتالية.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، اقترحت مؤخرا إقامة منطقة حماية تتولى مسؤوليتها قوات دولية في شمال سوريا، دون أن تحدد طبيعة المشاركة المحتملة لقوات بلادها في مثل هذه المهمة.