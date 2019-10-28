"امتنع عن دفع الأجرة".. "النقل" تكشف تفاصيل مصرع راكب سقط من قطار الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية/الأقصر، وأثناء قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا.

وتابعت وزارة النقل في بيان، اليوم الاثنين، أنه أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة؛ لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، نزل الراكبان من القطار أثناء مسيره ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفيَّ في الحال وأصيب الراكب الآخر ونقلتهما الإسعاف لمستشفى طنطا العام.

وأضافت الوزارة: "وعليه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وجارٍ عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا، واتخذت الهيئة قرارًا بوقف رئيس القطار وكمسري القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة".

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وأوضحت الوزارة: "الراكبان من الباعة الجائلين".

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري ويحرص دائما على حياة جميع المواطنين والتحقيقات ستظهر الحقيقة وتُتخذ الإجراءات تجاه المذكور حال ثبوت الواقعة.

وأهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بجميع المواقع الإعلامية والإخبارية الرجوع إلى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة.