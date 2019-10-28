ترامب: لم يصب في عملية مقتل البغدادي سوى "كلب موهوب"

أعلنت الولايات المتحدّة الأمريكية صباح اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019، مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي أبو بكر البغدادي في عملية نفّذتها وحدة خاصة من الجيش الأميركي مساء السبت، رفقة عدد من مساعديه و3 من أطفاله.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّه لم يصب في العملية سوى "كلب" وصفه بالـ"موهوب"، قائلا "أحد كلابنا الممتازة والموهوبة أصيبت الليلة الماضية... كان هناك الكثير من التفجيرات من تنظيم داعش وأبو بكر البغدادي كان القتيل الأخير".

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وأضاف "كان هناك 11 طفلا لم يصابوا و3 أطفال آخرين قتلوا معه في النفق الذي اختبأ فيه قبل أن ينهار، بعض ممن كانوا مع البغدادي استسلموا.. وهم معتقلون الآن".