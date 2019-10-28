دونالد ترمب يكشف اللحظات الاخيرة في حياة امير تنظيم "داعش" قبل ان يفجر نفسه مع اطفاله

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي وعدد كبير من عناصره، في عملية خطرة جداً نفذتها القوات الأميركية الخاصة وحدها استهدفت مكانه في قرية باريشا في ريف محافظة إدلب في سوريا.

وأوضح ترمب أن نتائج اختبارات الحمض النووي أثبتت أن الجثة تعود للبغدادي.

في التفاصيل، شرح ترمب أن البغدادي قتل مع 3 من أطفاله شمال غرب سوريا، وأنه قتل بعد أن فجّر سترته المفخخة.

ونوّه ترمب بأن هناك امرأتين قتلتا مع البغدادي كانتا ترتديان حزامين ناسفين، وأنه عهد بـ 11 طفلا من أطفال البغدادي إلى طرف ثالث.

كما أضاف ترمب أن هناك مقاتلين مع البغدادي استسلموا وهم قيد الاعتقال حاليا.

وأشار ترمب إلى أن مقتل البغدادي يثبت عزم الولايات المتحدة ملاحقة الإرهابيين، منوها بأن البغدادي كان يحاول إعادة إحياء داعش قبل مقتله.

وقال ترمب: "مقتل حمزة بن لادن والبغدادي يؤكد أن ذراع الولايات المتحدة طويلة، وقد أوضحت منذ سنوات أنني أريد رأس البغدادي

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ترمب شرح أن المكان الذي وجد فيه البغدادي كان يحوي أنفاقا تحت الأرض، وأضاف أن البغدادي عندما حاصرته القوات الأميركية كان في حالة ذعر، حاول الفرار، بدأ بالركض ثم وصل إلى نفق مسدود وبدأ بالصراخ، ثم أجهش بالبكاء، موضحا أن القوات الخاصة فجرت السور الرئيسي في مجمع البغدادي.

وأضاف ترمب أن النفق الذي فر إليه البغدادي انهار بفعل التفجيرات، حيث فجر البغدادي نفسه مع أطفاله، وقد تم التعرف على جثة البغدادي بعد 15 دقيقة من مقتله، حيث أخذت العينات من جثة البغدادي في موقع العملية بعد إزالة ركام النفق.

وأشار إلى أن القوات الخاصة رصدت خلال الأسابيع القليلة الماضية تحركات ومواقع البغدادي.

الرئيس الأميركي عاد وأكد أن عملية البغدادي لم تكن لتتم من دون مساعدة دولية، وأعلن أن بلاده لم تفقد أي جندي في العملية.

وأضاف أن القوات الأميركية الخاصة حصلت على معلومات مهمة عن موقع البغدادي، مشيرا إلى أنه تابع عملية قتل البغدادي عبر الفيديو مع وزير الدفاع وقادة الأركان ومسؤولين آخرين.

مرشحون لـ"الخلافة"

ترمب أعلن أن بلاده حصلت على أسماء قيادات مرشحة لخلافة البغدادي.

كما رفض ترمب الإفصاح عن أسماء وهويات أفراد المهمة الخاصة الذين قتلوا البغدادي.