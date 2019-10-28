الخارجية الروسية: بإمكان موسكو مساعدة دول إفريقيا إذا طلب منها

صرح نائب مدير قسم إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية ، أوليج أوزيروف، بأن ( موسكو ) يمكنها مساعدة دول إفريقيا في تعزيز سيادتها.

وقال أوزيروف، في تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية ، إن ليبيا أو السودان أو دولا أخرى، لم يسمها، تضررت من عدم السماح لها بتسوية نزاعاتها بنفسها، وفرضت عليها حلول ونماذج اجتماعية وسياسية من الخارج، مؤكدا أن روسيا تشدد

على ضرورة أن يقرر الأفارقة مصيرهم بأنفسهم.وأضاف أنه في حالة طلب المساعدة من تلك الدول ، فإن الوضع يكون مختلفا ، حيث ستسرع روسيا إلى تقديم المساعدة.ونوه إلى أن تجربة سوريا تظهر أن روسيا يمكن أن تكون ناجحة لأنها تحترم طرفي الخلاف ، والتوصل إلى نقاط التقاء .تجدر الإشارة إلى أن مدينة "سوتشي" الروسية - المطلة على البحر الأسود - استضافت ، يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من أكتوبر الجاري، قمة "روسيا -أفريقيا" برئاسة مشتركة لكل من : الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك المنتدى "الروسي -الإفريقي"، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية -الأفريقية، وشارك في القمة أكثر من أربعين رئيس دولة وحكومة ، إلى جانب رؤساء منظمات إقليمية وغير إقليمية في القارة الأفريقية.