مسئول عراقي: قائد عمليات بغداد يعلن فرض حظر التجوال في العاصمة

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، فرض حظر للتجوال من الساعة 12 ليلًا وحتى 6 صباحًا.

وقال المحمداوي، في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين: "إنه تقرر فرض حظر التجوال في العاصمة (بغداد) للأفراد والمركبات من الساعة 12 ليلًا وحتى الساعة

6 صباحًا لحين إشعار آخر"، مضيفًا أن قرار حظر التجوال جاء لحماية المتظاهرين خاصة بعد اكتشاف بعض المندسين بينهم.وفي سياق متصل، قرر مجلس النواب، اليوم، تشكل لجنة نيابية لتعديل الدستور وتسليمه إلى المجلس خلال أربعة أشهر.وقال مصدر نيابي "إن مجلس النواب قرر بموجب المادة (142) من الدستور تشكيل لجنة نيابية خاصة تمثل كافة المكونات؛ لإجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر فقط".وعقد مجلس النواب العراقي، في وقت سابق اليوم، جلسته المخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزم الإصلاحات، برئاسة الحلبوسي وحضور 222 نائبًا.