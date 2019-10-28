ذا هيل: النواب الأمريكي بصدد التصويت على فرض عقوبات إضافية على تركيا

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب الأمريكي سيصوت بفرض عقوبات إضافية على تركيا خلال الأسبوع الجاري ردًا على غزوها الشمال السوري.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية -على موقعها الإلكتروني- أن المشرعين يدرسون كيفية الرد على قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا والغزو التركي الذي تلى هذا القرار.

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ويأتي هذا التصويت في أعقاب التوصل لقرار بوقف إطلاق النار؛ والذي وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموجبه على رفع عقوباتها الأخيرة على تركيا.



كما أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن التشريع؛ الذي تقدم به النائب الديمقراطي ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إليوت إنجل

والنائب الجمهوري من ولاية تكساس مايكل ماكول، من شأنه فرض عقوبات على مسئولين أتراك متورطين في هجوم أنقرة على شمال سوريا، بالإضافة إلى بنوك مشاركة في مجال الدفاع، وذلك لحين إنهاء تركيا عملياتها العسكرية في سوريا.



ويلزم مشروع القانون البيت الأبيض بفرض عقوبات إضافية على تركيا لشرائها منظومة صواريخ إس 400 الروسية وحظر تصدير الأسلحة الأمريكية، ضمن أشياء أخرى، إلى الجيش التركي.