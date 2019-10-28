مباحثات فرنسية إماراتية بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم الاثنين، مع وزير أوروبا والشئون الخارجية في فرنسا

جون إيف لودريان، العلاقات الاستراتيجية والسبل الكفيلة بمواصلة تنميتها في مختلف الجوانب بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما ومصالحهما المتبادلة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء، القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة قضايا منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط في ظل التطورات والمستجدات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.