مباحثات بحرينية - أردنية بشأن التعاون العسكري

بحث خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم الثلاثاء، مع مازن ناصر قعوار رئيس هيئة مديري مركز الملك عبدالله للتصميم والتطوير بالمملكة الأردنية الهاشمية التعاون العسكري والعلاقات المشتركة. هيئة مديري مركز الملك عبدالله للتصميم والتطوير بالمملكة الأردنية الهاشمية التعاون العسكري والعلاقات المشتركة. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن آل خليفة أشاد -خلال اللقاء- بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

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