ننشر رابط وموعد تقديم وظائف القوات البحرية الملكية السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن توفر وظائف القوات البحرية الملكية السعودية وعددها 50 وظيفة، موضحة أن فتح باب التسجيل والتقديم عليها سيكون من الساعة 8 صباحًا حتى 11 مساءً بداية من يوم الأحد الموافق 13 ربيع الأول ويستمر حتى يوم الخميس 17 ربيع الأول.

وتستهدف الوظائف الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة على سلم رواتب الموظفين العام "الادارية"، ودعت كل المتقدمين الراغبين في التسجيل لتلك الوظائف عبر موقع جدارة للتوظيف على موقع وزارة الخدمة المدنية

والتسجيل في الموعد المحدد، وذلك بعد الإطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة.

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شروط تقديم وظائف القوات البحرية الملكية السعودية

. لابد من توفر الوظائف لخريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخريجي درجة البكالوريوس، وخريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، وخريجي درجة الماجستير .

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. الوظائف متوفرة للمتقديمن على المرتبة السادسة والسابعة والثامنه.

. لابد من اجراء اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية من قبل

المتقدمين .

. من الضروري اتمام عملية الترشيح لمن يحصل على الاولوية ضمن التخصصات الغير تربوية وتاتي بعدها التخصصات التربوية.

. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من الخارج .

. اجتياز المقابلة الشخصية التي يتم على اثرها دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين من حيث الأعلى نقاط .

. اتمام عملية مطابقة بيانات المرشحين ضمن فترة إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، او عدم تخطي المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشحين على الوظائف .

ويذكر أن عمليات الترشيح النهائي لوظائف القوات البحرية الملكية السعودية تتم عادة بنهاية مطابقة البيانات مع المقابلة الشخصية للمتقدمين .