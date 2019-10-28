البرلمان العراقي يوافق على إجراء تعديل دستوري

صوت البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، على إجراء تعديل دستوري في فترة أقصاها أربعة أشهر.

كما صوت البرلمان على إلغاء مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وإلغاء مجالس الأقضية والنواحي وتولي البرلمان العراقي الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات المحلية وتقديم المحافظين موازناتهم المالية للجنة المالية البرلمانية.

وصوت البرلمان على إلغاء جميع امتيازات مخصصات الرئاسات الثلاث وامتيازات أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين والوكلاء والمدراء العامين وإلغاء امتيازات رؤساء الهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء، والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداء من تاريخ اليوم.

اقرأ أيضاً... البرلمان العراقي يعقد جلسة لبحث مطالب المتظاهرين

Advertisements

وكان البرلمان، عقد اليوم الاثنين، جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين والإصلاحات الحكومية.

وقالت مصادر في الدائرة الإعلامية في البرلمان إن "جلسة البرلمان عقدت برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وبحضور 200 نائب".

وذكرت أن الجلسة مخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين والإصلاحات الحكومية.