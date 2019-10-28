"الكرملين": مقتل البغدادي "إسهام كبير" في مكافحة الإرهاب

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن مقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي يشكل «إسهاماً كبيراً» في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنه ما زال ينتظر تأكيد هذا النبأ.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين للصحافيين «في حال تأكد خبر مقتل البغدادي فعلاً، فسيكون بإمكاننا التحدث عن مساهمة كبيرة لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، في مكافحة الإرهاب الدولي».
وأضاف «لا يمكن لهذه المعلومة بحد ذاتها إثارة رد فعل سلبي من السلطة الروسية».
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من جهة أخرى، أقر بيسكوف بأن العسكريين الروس «شاهدوا فعلاً في المنطقة طائرات أميركية، طائرات أميركية من دون طيار» بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الأحد أنها لا تملك «معلومات موثوقة حول أنشطة الجيش الأميركي في منطقة خفض التصعيد في إدلب».
وأعلن ترامب الأحد مقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي حين فجر نفسه خلال عملية عسكرية نفذتها وحدات خاصة أميركية ليل السبت الأحد في شمال غرب سوريا.
وقال إن البغدادي فجر «سترته» الناسفة بعدما اصطحب ثلاثة من أولاده إلى النفق فقتلوا معه.
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