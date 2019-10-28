ترحيب دولي بإعلان مقتل البغدادي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أميركية في شمال غرب سوريا.

وقال الرئيس الأميركي في إعلانه عن مقتل زعيم داعش إن البغدادي قتل.

وتابع يقول "لم يمت بطلاً بل جباناً، كان يبكي وينتحب ويصرخ وهو يركض في نفق مسدود" حفر لحمايته، مضيفاً أنه فجر "سترته" الناسفة بعدما اصطحب ثلاثة من أولاده إلى النفق فقتلوا معه.

روسيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف: "منذ الهزيمة الأخيرة لتنظيم داعش على يد الجيش السوري بمؤازرة من القوات الجوية الروسية في بداية 2018، فإنّ إعلان مقتل أبو بكر البغدادي لمرات لا تحصى ليس له أي دلالة عملية على الوضع في سوريا ولا على نشاط الإرهابيين المتبقين في إدلب".

بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنّ "مقتل البغدادي لحظة مهمة في القتال ضد الارهاب، ولكن المعركة ضد شر داعش لم تنته بعد".

واضاف "سنعمل مع شركائنا في التحالف لإنهاء نشاطات داعش الإجرامية والهمجية بشكل نهائي".

فرنسا

كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في موقع تويتر أنّ "مقتل البغدادي ضربة موجعة لداعش، ولكنّها لا تثمّل سوى مرحلة. المعركة مستمرة إلى جانب شركائنا في التحالف الدولي حتى هزيمة التنظيم الإرهابي نهائياً. هذه أولويتنا في المشرق".

من جانبها هنأت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي "حلفاءنا الأميركيين على العملية" التي أدت إلى مقتل البغدادي، لافتة إلى "مواصلة القتال من دون هوادة" ضدّ التنظيم.

وقالت على موقع تويتر إنّه "تقاعد مبكر لإرهابي، ولكن ليس لتنظيمه".

تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تغريدة على موقع تويتر أنّ "مقتل زعيم داعش يعتبر نقطة تحول في الحرب على الإرهاب"، مضيفاً أنّ بلاده "ستواصل دعمها لجهود مكافحة الإرهاب - كما فعلت في السابق".

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الأكراد

أعلن مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديموقراطية وهي شريكة واشنطن في الحرب على تنظيم داعش، أنّ "الخلايا النائمة ستثأر للبغدادي. لذا كل شيء متوقع بما فيها مهاجمة السجون" الواقعة تحت سيطرة قواته والتي يقبع فيها الآلاف من عناصر التنظيم المتطرف.

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حلف شمال الأطلسي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن مقتل أبو بكر البغدادي "محطة مهمة" في مكافحة "الإرهاب الدولي".

وأضاف في تغريدة على تويتر أن الحلف "لا يزال متمسكاً بالحرب ضد داعش عدونا المشترك".

أفغانستان

رحّبت أفغانستان بمقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي ووصفته بأنه ضربة قوية للإرهاب من المتوقع أن تضعف فرع التنظيم المتشدد في المنطقة.

وكان ظهور فرع أفغاني لتنظيم "داعش" في السنوات القليلة الماضية قد أوجد عدواً جديداً للحكومة المدعومة من الولايات المتحدة التي تقاتل تمرداً أوسع نطاقاً بكثير تشنه حركة طالبان منذ 2001.

وقال متحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني على "تويتر" "ترحب الحكومة الأفغانية بشدة بعملية القوات الأميركية التي أدت إلى مقتل ... البغدادي".

وأضاف المتحدث صديق صديقي "مقتله... يمثل أكبر ضربة لهذه الجماعة وللإرهاب".