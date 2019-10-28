سفراء الاتحاد الأوروبي يناقشون تأجيل "بريكست" 3 أشهر

يحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مرة جديدة،اليوم الإثنين، الدعوة الى إجراء انتخابات مبكرة، لكن فرصه في ذلك تبدو ضئيلة.
وتبدو غالبية الدول الأوروبية منفتحة على إرجاء بريكست لمدة ثلاثة أشهر، حتى 31 يناير 2020، وهي مهلة أُرغم جونسون على طلبها رغم تأكيده أنه يرفضها، بحسب مصادر أوروبية.
وينبغي على قادة الاتحاد الأوروبي أن يقرروا مدة الإرجاء الثالث لموعد بريكست.
ويجتمع سفراء 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي صباح الإثنين لمناقشة مشروع لتأجيل بريكست ثلاثة أشهر، على ما قالت مصادر اوروبية الأحد.
ويجتمع السفراء اليوم الإثنين الساعة 10,00 صباحاً (09,00 بتوقيت جرينتش) قبل ثلاثة أيام من 31 أكتوبر، الموعد المقرر لبريكست.
ويُرتقب إجراء تصويت الاثنين في البرلمان البريطاني بشأن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12ديسمبر، اقترحها رئيس الوزراء الخميس الماضي للخروج من المأزق.
وجونسون الذي لا يملك أكثرية برلمانية لتحقيق وعده بتنفيذ بريكست في 31 أكتوبر، يحتاج إلى أكثرية الثلثين من النواب لإجراء انتخابات مبكرة وبالتالي إلى دعم قسم من المعارضة.
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