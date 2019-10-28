"الخارجية الأميركية" تطالب جميع الأطراف في العراق بنبذ العنف

دعت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الأحد، جميع الأطراف في العراق إلى نبذ العنف، معربة عن تعازيها لأسر قتلى المظاهرات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

وجاء في بيان للخارجية الأميركية: "إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في العراق وتدعو جميع الأطراف إلى نبذ العنف. كما نتقدم بتعازينا إلى أسر الذين قتلوا خلال المظاهرات في نهاية هذا الأسبوع. نحزن لفقدان الأرواح ونتمنى للجرحى تمام الشفاء العاجل".

وذكر البيان"أن حرية الصحافة متأصلة في الإصلاح الديموقراطي. ونحن نؤيد الحق الأساسي في حرية التعبير، الممنوح دستورياً لجميع المؤسسات الإعلامية، وحق الصحفيين في ممارسة عملهم في أمان"، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية تواصل دعمها لحكومة وشعب وأمن العراق واستقرارها وسيادتها.

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