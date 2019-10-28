كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تسمح لمشرعي الاتحاد الأوروبي بزيارة كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون هنود، إن مجموعة من المشرعين من الاتحاد الأوروبي سيزورون كشمير الهندية يوم غدٍ الثلاثاء، وهو أول وفد أجنبي منذ إلغاء الوضع الخاص للأراضي ذات الأغلبية المسلمة.

وأضاف مسؤولين هنود، أن وفد الاتحاد الأوروبي المكون من 27 مشرعا من 11 دولة سيلتقي بمسؤولين حكوميين وسكان لتقييم الوضع في كشمير.

سيكون الأوروبيون أول مجموعة أجنبية تزور كشمير منذ أغسطس. هذا الشهر، أعرب أعضاء الكونجرس الأمريكي عن قلقهم إزاء عدم وصول الدبلوماسيين ووسائل الإعلام الأجنبية.

والتقى المشرعون الأوروبيون برئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، يوم الاثنين، الذي قال إن الزيارة ستمنحهم رؤية واضحة لأولويات التنمية في المنطقة، حسب مكتبه.

وقال "مودي"، الذي اتخذ أكبر خطوة سياسية في جامو وكشمير منذ اندلاع تمرد مسلح في عام 1989، إن الحقوق الخاصة لكشمير، مثل فرض حظر على شراء العقارات من الخارج، قد أعاقت تطورها.

داخل المنطقة، التي تشمل منطقة جامو التي يسيطر عليها الهندوس وجيب لداخ البوذي، أعاقت الاضطرابات التي كانت محصورة في وادي كشمير المتنازع عليه تطور لأجزاء أخرى من الولاية.

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وأضاف "مودي": "ينبغي أن توفر زيارتهم- الوفد- لجامو وكشمير فهمًا أفضل للتنوع الثقافي والديني في منطقة جامو وكشمير ولداخ".

وقال مسؤول هندي، إن زيارة المجموعة الأوروبية ستفتح الباب لزيارات الآخرين. تحاول الهند مواجهة باكستان على الساحة الدولية. اتهمت إسلام أباد نيودلهي بإطلاق العنان للإبادة الجماعية في كشمير.

وقالت رئيسة وزراء جامو وكشمير السابقة محبوبا مفتي، أحد عشرات الزعماء المحتجزين منذ أغسطس، إنها عبرت عن أملها في أن يُسمح للمشرعين بالوصول المجاني.

وأوضحت: "آمل أن يحصلوا على فرصة للتحدث إلى الناس ووسائل الإعلام المحلية والأطباء وأعضاء المجتمع المدني. يجب رفع الستار الحديدي بين كشمير والعالم".

وقد ألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الحكم الذاتي لكشمير في أغسطس، وهي خطوة صاحبت حملة قمع ضد المعارضة من قبل قوات الأمن هناك، لتفادي الاحتجاجات. وقد قال منذ ذلك الحين، إن الوضع يعود إلى الحياة الطبيعية.

تم إطلاق سراح مئات الأشخاص من الاحتجاز واستعادة خطوط الهاتف، على الرغم من أن الإنترنت لا يزال معلقًا خوفًا من إمكانية استخدامه لتنظيم مظاهرات الشوارع التي تحولت إلى عنف في الماضي في المنطقة.