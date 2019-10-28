كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرشحون لخلافة أبو بكر البغدادي في تنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الباحث في منتدى الشرق الأوسط للدراسات في لندن أحمد عطا، أن عبد الله قرداش هو المرشح الأول لقيادة تنظيم داعش بعد مقتل أبو بكر البغدادي بعملية أمريكية في سوريا، وفقًا لما ذكره موقع قناة العربية.

عبد الله قرداش

وقال أحمد عطا، إن قرداش اختير نائبا بواسطة البغدادي نفسه، وهو ضابط سابق في الجيش العراقي إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، وكان مرجعا شرعيا سابقا لتنظيم القاعدة قبل أن ينضم لداعش.

الصومالي عبد القادر مؤمن

وبحسب موقع قناة العربية، كشف عطا عن الخليفة الآخر المحتمل وهو الصومالي عبد القادر مؤمن وهو زعيم تنظيم داعش في إفريقيا.

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الصومالي عبد القادر مؤمن، كان عضواً بحركة الشباب الإرهابية، وبايع البغدادي في أكتوبر من العام 2015 ، يبلغ من العمر 52 عاما، ويمتلك خريطة كاملة بكافة نقاط تمركز داعش بالشرق الأوسط.

عبد الإله حميش

وقال عطا إن الخليفة الثالث والمحتمل لكنه يظل بعيدا نوعا ما هو عبد الإله حميش، وهو مغربي حاصل على الجنسية الفرنسية ويتولى قيادة تشكيلات داعشية خلفا لصلاح عبد السلام منفذ تفجيرات مسرح باتكلان في فرنسا عام 2015، مشيرا إلى أن رغم قوة عبد القادر مؤمن وحميش إلا أن فرص تولي قرداش القيادة فعليا هي الأقوى لكونه الوحيد بعد البغدادي الذي يمتلك قاعدة بيانات التنظيم والخاصة بأسماء عناصره وموارده المالية.

مقتل البغدادي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاغون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.