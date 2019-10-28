كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي: أكثر من 2.1 مليار يورو كدعم مالي للأردن منذ عام 2011 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منذ عام 2011 وحتى أبريل 2019، قام الاتحاد الأوروبي بتعبئة أكثر من 2.1 مليار يورو كدعم مالي للأردن، بما في ذلك حوالي 1.3 مليار يورو لمساعدة البلاد على التعامل مع تداعيات الأزمة السورية، حسبما ذكر الاتحاد الأوروبي في تقرير هذا الأسبوع.

ويوضح التقرير عن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن للفترة بين يونيو 2018 وأبريل 2019 التعاون الممتاز الذي حافظ عليه الجانبان خلال تلك الفترة ويسلط الضوء على التقدم المحرز في المجالات الرئيسية على النحو المحدد في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن المعتمدة في نوفمبر عام 2016.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تهدف الإجراءات المحددة بموجب السياسات التي أطلقتها الحكومة الجديدة إلى تحسين التعليم والصحة، وتشجيع الاستثمار والتجارة، وتمكين القضاء وتنمية المواطنة النشطة، بما يعكس أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

واستمر التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن في السياسة الخارجية والأمنية وتنمية القطاع الخاص وبيئة الأعمال وإدارة الطاقة والموارد والنقل وتوسيع نطاق برامج التعليم والبحث والابتكار والثقافة.

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على مدار العام الماضي، يسعى الاتحاد الأوروبي جاهدة للحفاظ على التوازن بين دعم الأردن سياسيا وماليا، حيث أوضح التقرير أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بدعم الأردن الآمن والديمقراطي والقوي اقتصاديا.

وعلى مدار العام الماضي، وقفنا إلى جانب الأردن في معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ومواجهة تداعيات النزاعات المجاورة في سوريا والعراق والشرق الأوسط. على الرغم من هذه التحديات، نجح الأردن في الحفاظ على الاستقرار الداخلي واستمر في لعب دور حكيم ومستقر ومعتدل في المنطقة، وفقًا لما صرحت به فيديريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية العليا في الاتحاد الأوروبي.

وقال مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسيع الأوروبي جوهانس هان: "الاتحاد الأوروبي مقتنع بأن مصفوفة الإصلاح ومدتها خمس سنوات". مضيفًا: "أن خطة النهضة للأعوام 2019-2020 ستوفر المزيد من فرص العمل وستطور بيئة جذابة للجهات الفاعلة الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة من خلال الاستثمار في الأجيال المقبلة".

