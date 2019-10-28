كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الباكستاني يتعهد حكومته بالقضاء على الفساد وسط استعداد المعارضة لمسيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بشكل قاطع، بأنه لن يفسح المجال أمام الفاسدين الذين دمروا اقتصاد البلاد في الماضي.

وقال خان خلال كلمته أمام تجمع حاشد في نانكانا صاحب، اليوم الاثنين: "ما دمت على قيد الحياة، أيا كان ما تريده المعارضة، سواء ابتزازي باستخدام مسيرة آزادي (مسيرة الحرية)، أو أي وسيلة أخرى، أعد الأمة بأن الزعماء الفاسدين لن يتلقوا مني مصالحة وطنية".

وألقى "خان" باللوم على منظم "مسيرة الحرية" لابتزازه تحت ستار إخفاء القادة الفاسدين.

ومع ذلك، وعد عمران خان، أنه قد تم بالفعل بداية جديدة.

وقال، إن الناس سوف يرون الخليج 365 الجديد لأيام أفضل في السنوات المقبلة، حيث تم إلغاء السنة الأولى من جهود حكومته بسبب الديون المرتفعة، والتي تم نقلها إلى النظام الحالي من الحكومة الفاسدة السابقة.

وأضاف "خان"، أن إيرادات الضرائب التي بلغت 50 في المائة في البلاد قد سددت الفائدة على الدين هذا العام، وقد ادعى "خان" أن ديون باكستان قد ارتفعت أربعة أضعاف خلال النظام السابق بسبب الفساد الهائل.

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وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني: "لقد اعتادوا غسل ثروة البلاد إلى دول أخرى آمنة في عهدهم".

جاء بيان رئيس الوزراء الباكستاني على خلفية طلب الإفراج عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف، والذي تدهورت صحته على مدار الأسابيع القليلة الماضية، بموجب المصالحة الوطنية (NRO) بشأن السجن.

من المتوقع أن يتجمع أكثر من 100 ألف عامل من جماعة علماء الإسلام (JUI-F) في العاصمة إسلام آباد يوم الخميس، بهدف طرد حكومة عمران خان.

وبموجب القانون الوطني الجديد، قانون مثير للجدل، أصدره الرئيس الباكستاني السابق الجنرال برويز مشرف في 5 أكتوبر 2007، وحوالي 8000 سياسي، حصل العاملون السياسيون والبيروقراطيون الذين اتُهموا بالفساد والاختلاس وغسل الأموال على العفو.

من المأمول أن يكون التقارب المتوقع بين مؤيدي الجماعة الإسلامية في أفغانستان في إسلام آباد أحد أكبر التجمعات العامة في إسلام أباد بعد مسيرة عمران خان 2014.

يدعي الحزب المنظم أن الأحزاب السياسية الأخرى، بما في ذلك حزب نواز شريف (PML-N)، قد دعمت المسيرة ضد السياسات الحكومية. وقال المنظم، إن سياسات الحكومة الفيدرالية دفعت البلاد إلى اضطراب عميق.