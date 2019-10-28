كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تطالب بالتحقيق في اتصالات وتحركات البغدادي قبل مقتله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت الرئاسة التركية، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق واسع حول تحركات زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي داخل سوريا عموما، ومؤخرا في إدلب.

وعلقت الرئاسة التركية على مقتل زعيم "داعش"، بأنه يعد نجاحا كبيرا بالنسبة لجميع عمليات مكافحة الإرهاب حول العالم، واصفا العملية بأنها خطوة هامة لهزيمة "داعش" بشكل نهائي في المنطقة.

وقالت الرئاسة التركية، إن "أنقرة التي كانت هدفا للهجمات الكبيرة لـ "داعش" منذ ظهوره، كافحت ضد هذا التنظيم بكل إمكاناتها، مشيرا إلى أن الهجمات العيددة التي نفذها "داعش" ضد تركيا، وأبرزها الهجوم على قنصليتها في مدينة الموصل العراقية، وملهى "رينا"، تم تنفيذها بأوامر مباشرة من قبل البغدادي.

وأكد الرئاسة التركية على ضرورة فتح تحقيق واسع حول تحركات زعيم "داعش" داخل سوريا عموما، ومؤخرا في إدلب، كما يتوجب محاسبة ومحاكمة من ساعد وساند وتعاون مع "داعش" وزعيمه.

ولفت رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إلى قلق أنقرة إزاء الأنباء المتعلقة بعقد تنظيم حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي (ي ب ك)، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، تفاهمات مع "داعش"، والتهديدات النابعة من إطلاق "ي ب ك" سراح أسرى "داعش" المسجونين لديه، داعيا التحالف الدولي إلى منع هذه الخطوات.

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وأضاف: "عند الوضع بعين الاعتبار، قدوم آلاف المقاتلين الأجانب في سوريا، من أوروبا، على البلدان الأوروبية تحمل مسؤوليات كبيرة لمواجهة هذه المشكلة."

وشدد ألطون على عزم وإصرار تركيا على "تطهير حدودها من التنظيمات الإرهابية"، معتبرا أن "عملية قتل البغدادي أكدت مرة أخرى على شرعية المخاوف التركية ومدى ضرورة العمليات التي نفذتها على حدودها".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، فجر الأحد، شمال غربي سوريا.

وقال ترامب إن "البغدادي قتل بعد تفجير سترته الناسفة إثر محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود".