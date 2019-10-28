كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من إيفانكا ترامب على مقتل أبو بكر البغدادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب دونالد ترامب، الشكر للرجال والنساء الشجعان الذين خططوا ونفذوا عمية مقتل زعيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في سوريا.

وقالت إيفانكا ترامب، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "شكرا جزيلا للرجال والنساء الشجعان الذين خططوا ونفذوا غارة العمليات الخاصة هذه، مع وفاة هذا الوحش، أصبح العالم مكانا أكثر أمانا".

​وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من أمس الأحد، أن القوات الأمريكية استطاعت القضاء على البغدادي بعملية عسكرية داخل سوريا، موجها الشكر للعراق وتركيا وروسيا والأكراد على تعاونهم في تنفيذها.

وقال ترامب إن "البغدادي قتل نفسه بسترة ناسفة بعد أن حشر في نفق"، مضيفاً أنه تم "التعرف إيجابيا على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة".

Advertisements

يذكر أنه تحت زعامة البغدادي المولود في العراق، سيطر التنظيم الإرهابي على مساحات من سوريا والعراق، كما نفذ العديد من الهجمات في أنحاء مختلفة من العالم.

عملية استهدفت البغدادي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاغون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.