كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: شاهدت عملية قتل البغدادي في الوقت الفعلي عبر رابط فيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المروحيات حلقت منخفضة وبسرعة في الليل، وكانت تنقل القوات الأمريكية الخاصة إلى مجمع كان زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يختبئ فيه في سوريا، وشاهد الرئيس دونالد ترامب الغارة في الوقت الفعلي عبر رابط فيديو بينما كانت القوات تفجر المخبأ.

وكانت الغارة الجريئة تتويجا لسنوات من العمل الثابت لجمع المعلومات - و48 ساعة من التخطيط المتسارع بمجرد أن حصلت واشنطن على تصريح بأن البغدادي سيكون في مجمع في شمال غرب سوريا.

وتكشفت الليلة بدقة منهجية وبدورات غير متوقعة. تستند عملية إعادة الإعمار هذه، التي قامت بها وكالة أسوشيتيد برس، إلى روايات استفهام أولية لـ ترامب وغيره من مسؤولي الإدارة الذين يتطلعون إلى تبادل تفاصيل كيف تمكنت الولايات المتحدة من التغلب على هدفها الرئيس، بالإضافة إلى ملاحظات من القرويين المذهولين الذين لم تكن لديهم فكرة عن البغدادي. في وسطهم.

وتطورت الأحداث التي استمرت يومين سريعًا بمجرد أن علم البيت الأبيض يوم الخميس أن هناك "احتمالا كبيرا" أن يكون البغدادي في مجمع محافظة إدلب.

وبحلول يوم الجمعة، كان لدى ترامب خيارات عسكرية على مكتبه.

وبحلول صباح يوم السبت، كانت لدى الإدارة أخيرًا "معلومات استخباراتية فعالة" يمكن أن تستغلها.

ولم يكن هناك أي تلميح لتلك الدراما الداخلية حيث توجه ترامب إلى كامب ديفيد ليلة الجمعة للاحتفال بالذكرى العاشرة للزواج من ابنته إيفانكا وصهرها جاريد كوشنر. وثم كان في طريقه إلى ولاية فرجينيا يوم السبت في جولة سريعة في أحد ملاعب الجولف.

وبعد لحظات من تجمع فريق البيت الأبيض، أقلعت الطائرات الأمريكية، ومعظمها من طائرات الهليكوبتر CH-47 ذات الدوارين، من قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق.

وفي غضون ساعات، كان البغدادي قد مات.

وجاءت أول إشارة تدل على حدوث شيء ما عندما رأى القرويون طائرات الهليكوبتر تحلق في الأفق.

وقال قروي مجهول: "خرجنا في الشرفة لنرى وبدأوا في إطلاق النار ببنادق آلية. لذا دخلنا واختبأنا". بعد ذلك وقع انفجار كبير.

وقال ترامب إن الجنود قاموا بتفجير حفرة في جانب مبنى لأنهم كانوا يخشون من أن يكون المدخل قد وقع في فخ. والبغدادي هرب إلى شبكة من المخابئ والأنفاق تحت الأرض التي اخترقت المجمع.

وارتدى القائد المتشدد الملتحي سترة ناسفة وسحب على طول ثلاثة أطفال أثناء فراره من القوات الأمريكية.

وقال ترامب، إنه عندما أغلقت القوات الأمريكية وكلابها، ذهب الأرهابي "يصرخ طوال الطريق" حتى وفاته.

وقال ترامب: "لقد وصل إلى نهاية النفق، بينما طاردته كلابنا". مضيفًا: "لقد أشعلت سترته، فقتل نفسه وأطفاله الثلاثة".

Advertisements

وتم تشويه جثة البغدادي في الانفجار، للوصول إلى جثته، كان على القوات حفر الأنقاض.

وقال ترامب: "لم يتبق الكثير، لكن لا تزال هناك قطع كبيرة أعادوها".

وذلك عندما تحولت الغارة العسكرية إلى عملية الطب الشرعي - وكانت القوات الخاصة جاهزة.

ولقد أحضروا عينات من الحمض النووي للبغدادي.

وأجرى الفنيون في المعمل اختبار الحمض النووي في الموقع للتأكد وفي غضون 15 دقيقة من وفاته، حددوا الهدف بشكل إيجابي.

قال ترامب: "لقد كان هو".

ولم يكن جثمان البغدادي هو كل ما استعادوه.

وقال ترامب: "أن القوات الأمريكية بقيت في المجمع لمدة ساعتين بعد وفاة البغدادي واستعادت مواد حساسة للغاية حول داعش، بما في ذلك معلومات حول خططها المستقبلية".

وبعد انسحاب القوات الأمريكية، أطلقت الطائرات المقاتلة الأمريكية ستة صواريخ على المنزل، مما أدى إلى تسويتها.

وكان قد ألمح إلى العملية العسكرية الناجحة في وقت متأخر من يوم السبت عبر تغريدة بشكل غير مباشر على أن "شيئًا كبيرًا جدًا قد حدث للتو!"

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي أن الرئيس سيدلي "بتصريح كبير" صباح الأحد.

وقد أرسل ذلك المراسلين في واشنطن والشرق الأوسط، وسرعان ما أكدت المؤسسات الإخبارية أن القوات الأمريكية تعتقد أنها قتلت أكثر رجال أمريكا المطلوبين.

ولقد كان من الأجواء المتوترة في واشنطن أن اثنين من كبار الديمقراطيين - رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والنائب آدم شيف، الذي يرأس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب - لم يحصلوا على معلومات من الرئيس ترامب بشأن العملية.

واختار ترامب الغرفة الدبلوماسية للإعلان الكبير يوم الأحد.

في إعلانه عن مقتل البغدادي، انحنى إلى مقارنة العملية الناجحة مع مهمة 2011 لقتل أسامة بن لادن العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.

وأضاف ترامب: "في حين أن بن لادن قام بتنظيم الهجوم الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة، فإن قتل البغدادي - الذي ساعد جماعة داعش في أوجها في السيطرة على أكثر من 34000 ميل مربع من الأراضي في العراق وسوريا - كان "الأكبر هنا".

