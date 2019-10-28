كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهذا القرار.. النائب العام الفلسطيني يثأر لإسراء غريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت للظهور مجددا قضية الشابة الفلسطينية إسراء غريب، التي هزت العالم العربي أجمع واختفى لأسابيع، بعد أن صادق النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، على قرار الاتهام بجريمة قتلها، كما أمر بإحالة القضية إلى المحكمة، وفقًا لما ذكره موقع قناة العربية.

المحكمة ستباشر محاكمة 3 أشخاص

وبحسب قناة العربية، أعلن النائب العام أن المحكمة ستباشر محاكمة 3 أشخاص بتهمة الضرب المفضي للموت، وكذلك تهمة الدجل والشعوذة.

وأشار النائب العام الفلسطيني، إلى أن إسراء غريب تعرضت للعنف الجسدي وأخضعت لأعمال شعوذة من عائلتها، ما أدى إلى تفاقم حالتها النفسية والصحية.

وأشار إلى إحالة المتهمين الثلاثة وهم: (م.ص) و(ب.غ) و(أ.غ) إلى المحكمة بتهمة قتل الفتاة. ومن المتوقع أن يكون هؤلاء الثلاثة من عائلتها.

Advertisements

في السياق نفسه، أكدت النيابة العامة الفلسطينية أن التحقيقات ما زالت مستمرة بقضية تسريب التقرير الطبي الشرعي الخاص بالراحلة إسراء غريب، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.

إسراء غريب

إسراء غريب هي شابة فلسطينية من بلدة بيت ساحور (قرب بيت لحم) عمرها 21 عاماً، كانت تعمل في صالون تجميل، بدأت قصتها قبل أشهر قليلة من وفاتها حين تقدم شاب لخطبتها وانتهت جثة في مشرحة. حينها كيلت الاتهامات إلى عائلتها بعدما انتشرت الشائعات حول وشاية ابنة عمها.

بعدها وصلت قضية إسراء إلى طاولة الحكومة الفلسطينية، وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اعتقال عدة أشخاص (من عائلتها) على ذمة التحقيق بعد شبهات بمقتلها على يد ذويها بسبب مشاكل اجتماعية، بينما نظّمت عدة مؤسسات نسوية وقفات احتجاج تطالب الحكومة بتطوير قوانين حماية المرأة.

تحولت قصتها إلى قضية رأي عام، بعد أن اجتاح هاشتاغ #كلنا_إسراء_غريب مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت المؤسسات النسوية وناشطون وحقوقيون أن ما حدث لإسراء هو جريمة قتل ارتكبها أهلها بسبب مشاكل اجتماعية وتحريض من الأقرباء.