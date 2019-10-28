كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخزانة الأمريكي منوشين يتعهد بصفع إيران بفرض عقوبات إضافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، بأن واشنطن ستزيد الضغط الاقتصادي على طهران بسبب برنامجها النووي.

وقال "منوشين" للصحفيين: "لقد نفذنا حملة الضغط القصوى من أجل فرض عقوبات. لقد عملوا ويعملون وهم يقطعون الأموال"

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي: "سستمر في التزايد والمزيد والمزيد والمزيد ... أنا جئت للتو من غداء عمل مثمر للغاية مع فريقكم، لقد قدموا لنا مجموعة من الأفكار المحددة للغاية التي سنتابعها".

جاءت تصريحات "منوشين"، بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي حثه على تكثيف الضغط على إيران.

وفرضت واشنطن عقوبات على طهران منذ أن قرر دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي، مما أدى إلى زيادة التوترات في الخليج وتراجع حاد في الثقة المتبادلة بين البلدين.

وكان قد أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في 24 اكتوبر، أن إيران تهدد الملاحة الدولية في الخليج.

وقال مارك إسبر، في تصريحات صحفية، إن أمريكا لا تسعى للحرب مع إيران ولكن مستعده لذلك إذا كان ضروريا.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "ندعو شركاءنا إلى المساهمة في ردع إيران".

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وقد قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقتا سابقا من هذا الشهر، إن العقوبات الأمريكية أخفقت في إركاع الاقتصاد الإيراني.

ووفقًا لـ"روحاني"، عززت إيران موقعها في العالم، مضيفة، أن جميع القوى الكبرى تعترف بأن قوة إيران قد ازدادت.

كما أشار الرئيس الإيراني، إلى أن الجمهورية الإسلامية تمكنت من التغلب على الأزمة على الرغم من محاولات الولايات المتحدة ودول أخرى إيذاء طهران اقتصاديًا.

وكان قد قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الثلاثاء 8 اكتوبر، إن "العقوبات أدت إلى تراجع قطاع النفط في إيران"، حسبما نقلت وكال أنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية.

وأضاف زنغنه، أن "صناعة النفط في إيران تتعرض كل بضع سنوات لضربة قاصمة، والعقوبات الاقتصادية تعتبر من بينها، وأدى ذلك إلى تراجع صناعة النفط الإيرانية"، لافتاً إلى أن طهران "ستقاوم في هذه المنطقة".

وقال زنغنه: "إن صناعة النفط في إيران تتعرض كل بضعة سنوات لضربة قاصمة، والعقوبات الاقتصادية تعتبر من بينها، هذا هو الوضع الآن".

وأضاف وزير النفط الإيراني: "أدى ذلك إلى تراجع صناعة النفط الإيرانية عن مكانتها وموقعها العالمي، ولكن سنقاوم في هذه المنطقة".

وقال زنغنه: إن "إيران ستستخدم كل وسيلة ممكنة لتصدير نفطها"، مضيفا أن طهران لن ترضخ لما وصفه "الضغط الأمريكي"، وذلك لأن تصدير النفط "حق مشروع لإيران"، على حد قوله.