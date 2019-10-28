عاجل.. النيابة العامة تقرر متابعة “ويحمان” في حالة اعتقال والخميس جلسة محاكمته

علم “اليوم 24″، أن النيابة العامة قررت قبل قليل، متابعة أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، في حالة اعتقال، بعدما أوقفته عناصر الدرك الملكي في أرفود.

وقال مصدر من المرصد، إن وكيل الملك بالراشيدية، الذي استمع صباح اليوم لأحمد ويحمان، حدد يوم الخميس المقبل، موعدا للجلسة الأولى للمحاكمة، بينما لم تعرف بعد لائحة التهم الموجهة للناشط الحقوقي.

وتم اعتقال ويحمان، مباشرة بعد خروجه من المستشفى بأرفود، حيث أصيب على مستوى أصبعه، إثر احتجاجات نظمها مناهضون للتطبيع بالمعرض الدولي للتمور، ضدا على ما اعتبروه حضورا “إسرائيليا” بالمعرض.

وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قالت أول أمس السبت، إن ويحمان تعرض للاعتداء بعد احتجاجه على حضور شركة إسرائيلية في معرض التمور، في الوقت الذي أظهرت فيه فيديوهات متداولة، تعرض وايحمان للتعنيف، حيث أسقط أرضا، كما أظهر فيديو آخر تعرض أحد الأشخاص للضرب من طرف الناشط الحقوقي.