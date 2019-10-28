فيدرر ينسحب من بطولة باريس للتنس للأساتذة

‬‬انسحب روجر فيدرر المصنف الثالث عالميا يوم الاثنين من بطولة باريس للتنس للأساتذة المقررة هذا الأسبوع لتخفيف جدوله قبل خوض البطولة الختامية.

وعزز اللاعب السويسري (38 عاما) رقمه القياسي بالفوز بلقب بطولة بازل داخل القاعات في مسقط رأسه للمرة العاشرة يوم الأحد.

وقال فيدرر إنه قرر عدم خوض بطولتين متتاليتين في هذه المرحلة من الموسم.

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وأوضح في بيان ”أنا حزين للغاية بسبب الانسحاب من بطولة باريس للأساتذة.

”لكن يجب أن أدخر جهدي حيث أرغب في مواصلة اللعب في بطولات اتحاد المحترفين. أقدم اعتذاري للجماهير الفرنسية وأتمنى الحصول على مؤازرتهم في رولان جاروس العام القادم“.

وحجز فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش ورفائيل نادال ودانييل ميدفيديف ودومينيك تيم وستيفانوس تيتيباس أماكنهم في البطولة الختامية الشهر المقبل وستحدد بطولة باريس للأساتذة آخر مقعدين في البطولة الختامية في لندن.