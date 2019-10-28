اخبار العالم

فيدرر ينسحب من بطولة باريس للتنس للأساتذة

0 نشر
وكالة رويترز 0 تبليغ

Advertisements

‬‬انسحب روجر فيدرر المصنف الثالث عالميا يوم الاثنين من بطولة باريس للتنس للأساتذة المقررة هذا الأسبوع لتخفيف جدوله قبل خوض البطولة الختامية.

وعزز اللاعب السويسري (38 عاما) رقمه القياسي بالفوز بلقب بطولة بازل داخل القاعات في مسقط رأسه للمرة العاشرة يوم الأحد.

 وقال فيدرر إنه قرر عدم خوض بطولتين متتاليتين في هذه المرحلة من الموسم.

Advertisements

وأوضح في بيان ”أنا حزين للغاية بسبب الانسحاب من بطولة باريس للأساتذة.

 ”لكن يجب أن أدخر جهدي حيث أرغب في مواصلة اللعب في بطولات اتحاد المحترفين. أقدم اعتذاري للجماهير الفرنسية وأتمنى الحصول على مؤازرتهم في رولان جاروس العام القادم“.

وحجز فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش ورفائيل نادال ودانييل ميدفيديف ودومينيك تيم وستيفانوس تيتيباس أماكنهم في البطولة الختامية الشهر المقبل وستحدد بطولة باريس للأساتذة آخر مقعدين في البطولة الختامية في لندن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيدرر ينسحب من بطولة باريس للتنس للأساتذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا