إنتر ميلان يتراجع عن ضم راكيتيتش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق إنتر ميلان الإيطالي تراجع عن فكرة التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، إيفان راكيتيتش، وحدد بديلا له.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، يعطي الأولوية للتعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بدلًا من راكيتيتش.

وخرج راكيتيتش من حسابات مدربه إرنستو فالفيردي هذا الموسم، وأصبح يعتمد عليه كلاعب بديل فقط.

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وأضافت أن تعادل إنتر أمام بارما، دفع كونتي لطلب المزيد من التعزيزات في شهر كانون الثاني/يناير المقبل، من أجل المنافسة على لقب الكالتشيو.

ونوهت الصحيفة أن المحادثات التي أجراها إنتر مع برشلونة، الأسبوع الماضي، ظهر اسم فيدال على الطاولة كهدف رئيسي، إلا أن مسؤولي برشلونة قالوا إنه غير قابل للرحيل.

وكان فيدال هدفًا لإنتر ميلان قبل انتقاله إلى برشلونة، قادمًا من بايرن ميونخ، إلا أن الفريق الكاتالوني حسم الصفقة لصالحه.