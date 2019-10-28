تقارير: تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن هوية اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية للعام 2019، والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وقالت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يستعد للتتويج بالكرة الذهبية، للمرة السادسة في تاريخه، متفوقًا على 29 لاعبًا في القائمة التي أعدتها المجلة الفرنسية.

ونوهت أن رونالدو تقدم على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة، ليصبح المفضل لاقتناص الجائزة، المقرر تسليمها في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

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وأضافت الصحيفة أن العديد من الاتصالات أجريت في الأسابيع الأخيرة بين كريستيانو واللجنة المسؤولة عن الكرة الذهبية.

وأشارت إلى أن نجم يوفنتوس استقبل وفدًا من فرنسا لإجراء حوار معه، من أجل نشره بعد حفل توزيع الجوائز.

وأوضحت أن رونالدو حصد لقب الكالتشيو وكأس السوبر المحلي مع السيدة العجوز، كما نال لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده وتجاوز حاجز الـ700 هدف في مسيرته، بجانب أهدافه ضد أتلتيكو مدريد وأياكس في دوري الأبطال الموسم الماضي.