شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. فشل هجوم «حوثي» على معسكر الجب شمال الضالع والان مع التفاصيل

أفشلت القوات المشتركة، هجوما حوثيا مباغتا على إحدى معسكرات القوات المشتركة الاستراتيجية في محافظة الضالع. وحسب مصدر محلي، فإن القوات المشتركة تمكنت من إفشال وكسر هجوم نفذته المليشيات الحوثية على معسكر الجب الواقع شمالي محافظة الضالع. Advertisements وذلك عقب عملية تسلل من أودية صبيرة. واوضحت المصادر بان الهجوم الحوثي اعقبه اشتباكات عنيفة مع القوات المشتركة استخدم فيه مختلف الاسلحة المتوسطة والثقيلة كبدت المليشيات خسائر بشرية فادحة دفعها الى الفرار وترك جثث عناصرها متناثرة.

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