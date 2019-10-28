الخليج 365 تنشر اسماء لجنة النظر بالامور التنفيذية والتشريعية والقضائية والتعديلات الدستورية
محمد الغبان
فالح الساري
نعيم العبودي
فيان صبري
رشيد العزاوي
محمد الكربولي
عمار طعمة
ارشد الصالحي
صباح الساعدي
فلاح زيدان
محمد تميم
جوان احسان
يوسف الكلابي
صائب خدر
نبيل الطرفي
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