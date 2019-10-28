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الخليج 365 تنشر اسماء لجنة النظر بالامور التنفيذية والتشريعية والقضائية والتعديلات الدستورية

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الخليج 365 تنشر اسماء لجنة النظر بالامور التنفيذية والتشريعية والقضائية والتعديلات الدستورية

 

 

محمد الغبان

فالح الساري

نعيم العبودي

فيان صبري

رشيد العزاوي

محمد الكربولي

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عمار طعمة

ارشد الصالحي

صباح الساعدي

فلاح زيدان

محمد تميم

جوان احسان

يوسف الكلابي

صائب خدر

نبيل الطرفي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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