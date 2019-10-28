الخليج 365 تنشر اسماء لجنة النظر بالامور التنفيذية والتشريعية والقضائية والتعديلات الدستورية محمد الغبان فالح الساري نعيم العبودي فيان صبري رشيد العزاوي محمد الكربولي Advertisements عمار طعمة ارشد الصالحي صباح الساعدي فلاح زيدان محمد تميم جوان احسان يوسف الكلابي صائب خدر نبيل الطرفي

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