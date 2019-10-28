قائد عمليات بغداد يعلن فرض حظر للتجوال من الـ 12 ليلاً إلى السادسة صباحاً

اعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الاثنين، عن فرض حظر للتجوال من الساعة 12 ليلاً إلى السادسة صباحاً.
وقال المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تقرر فرض حظر التجوال في العاصمة بغداد للأفراد والمركبات من الساعة 12 ليلاً إلى الساعة السادسة صباحاً، إلى إشعار آخر".
وأضاف أن "قرار حظر التجوال جاء لحماية المتظاهرين خصوصاً بعد اكتشاف بعض المندسين بينهم".
وأضاف أن "قرار حظر التجوال جاء لحماية المتظاهرين خصوصاً بعد اكتشاف بعض المندسين بينهم".
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