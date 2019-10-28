مصدر برلماني: البرلمان يخاطب رئاسة الوزراء بغية حضور عبد المهدي أو من ينوب عنه

افاد مصدر برلماني، الاثنين، بأن مجلس النواب خاطب رئاسة الوزراء بغية حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أو من ينوب عنه للبرلمان.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "البرلمان يخاطب رئاسة الوزراء بغية حضور رئيس الوزراء او من ينوب عنه الى البرلمان خلال الساعاتالمقبلة لتقديم ما لدى الحكومة من اجراءات تم المضي بها او سيتم تطبيقها تلبية لمطالب المتظاهرين".
وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الاثنين، جلسة الاستثنائية برئاسة محمد الحلبوسي.
وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ اول امس الجمعة، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.
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