2019-10-28 | 15:03 436 مشاهدة في سبيل الوطن والحقيقة، قدمت قناة السومرية ارواح كادرها قرابين لتوثق الحدث. مسيرة تضحيات السومرية وكادرها بدأت منذ العام 2005 ولغاية الان... تعرضت السومرية الى المضايقات بشتى انواعها بهدف نقل الحقيقة بدون تزييف. فقدت المؤسسة مراسليها ريم زيد، ومروان خزعل، ولا يزال مصيرهما مجهولا حتى اللحظة. وثقت عدسة السومرية بشرى النصر على داعش وتحرير الارض. ونال مكروه داعش من المصور علي ريسان، واعاق المصور خليل اسماعيل خلال نقل الاحداث. فقدت القناة اروع المصورين لديها عام 2016... دخلت السومرية بمحنة اخرى تمثلت باصابة المراسل هشام وسيم في وجهه بقنبلة مسيلة للدموع خلال نقل وقائع التظاهرات. وبعد يوم واحد، اصابت القنبلة المسيلة جسد المصور علي جاسم وهو يحاول تغطية الاحتجاجات. شاهدوا الفيديو المرفق أعلاه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: تضحيات السومرية منذ العام 2005 لتوثيق الأحداث بموضوعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.