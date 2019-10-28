بالصور.. اغلاق ساحة النسور بالاسلاك الشائكة وتفريق المتظاهرين

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإغلاق القوات الامنية ساحة النسور بالاسلاك الشائكة، فيما قامت بتفريق المتظاهرين. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية اقدمت، اليوم، على تفريق المتظاهرين المتواجدين في ساحة النسور غربي بغداد". وأضاف أن "القوات الأمنية قامت بإغلاق ساحة النسور بالأسلاك الشائكة". Advertisements

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