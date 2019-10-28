غوغل تختار عربيا كأكبر مؤثرٍ تقني في الإعلام الرقمي (فيديو)

كشفت شركة غوغل عن أن مواطناً سعودياً أكبر مؤثرٍ تقني في الإعلام الرقمي على مستوى العالم، وذلك خلال برنامجٍ للخبراء ضمن قمةٍ، تقيمها في مقرها بوادي السليكون في أمريكا، ما يعدُّ إنجازاً عالمياً جديداً، يُسجَّل باسم أبناء السعودية.
وانهالت التهاني على الحمادي عقب إعلانه الإنجاز الذي حققه عبر حسابه في "تويتر"، أمس، حيث عبَّر المغردون السعوديون عن فخرهم به وبأبناء السعودية كافة الذين يحققون نجاحاتٍ وإنجازاتٍ، ترفع اسم وطنهم ورايته في الخارج.
وعبدالعزيز أحمد الحمادي، هو الرئيس التنفيذي لشركة التحول التقني، وخبير جوجل المعتمد في استراتيجية المنتجات، وعضو فريق تحرير موسوعة ويكيبيديا العربية، وكاتب تقني في عدد من الصحف والمواقع، ومؤسس منصة رقيم لخدمات الإنترنت.
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