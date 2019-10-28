غوغل تختار عربيا كأكبر مؤثرٍ تقني في الإعلام الرقمي (فيديو)

حيث نشر عبدالعزيز الحمادي، المختص في الشؤون الرقمية، مقطع فيديو للحظة إعلان الشركة اختياره أكبر مؤثرٍ تقني في الإعلام الرقمي، وتفاعل الجمهور مع الأرقام التي حققها.

وانهالت التهاني على الحمادي عقب إعلانه الإنجاز الذي حققه عبر حسابه في "تويتر"، أمس، حيث عبَّر المغردون السعوديون عن فخرهم به وبأبناء السعودية كافة الذين يحققون نجاحاتٍ وإنجازاتٍ، ترفع اسم وطنهم ورايته في الخارج.



وعبدالعزيز أحمد الحمادي، هو الرئيس التنفيذي لشركة التحول التقني، وخبير جوجل المعتمد في استراتيجية المنتجات، وعضو فريق تحرير موسوعة ويكيبيديا العربية، وكاتب تقني في عدد من الصحف والمواقع، ومؤسس منصة رقيم لخدمات الإنترنت.