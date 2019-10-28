بالفيديو: نادين لبكي صوت الموجوعين... تبكي مباشرة على الهواء

غلبت الدموع الفنانة اللبنانية نادين لبكي خلال مشاركتها في احدى البرامج التلفزيونية، التي تتحدث عن وجع اللبنانيين خلال التظاهرات.

وغصت لبكي مباشرة على الهواء، بعدما كان مقدم البرنامج يتحدث عن أوجاع اللبنانيين والمآسي التي تلحق بهم، ملقيا الضوء على واقع الفئات "المهمشة" والعائلات التي يغلبها العوز.

وبررت نادين لبكي دموعها بتأثرها بوجع الناس. وقالت: "كل إنسان اتخذ موقفاً مع الحق لن يستطيع كبت دموعه تأثراً بما يراه ويشعر به".

وأضافت: "نعيش في وطن ربع شعبه يعيش تحت خط الفقر...وهناك 60 الف طفل لبناني يتوزعون في سوق العمل لأنهم غير قادرين على ارتياد المدارس".

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وتابعت: كيف يمكنني الا أبكي وثمة عائلات غير قادرة على تسجيل ولادتها لانها تكلف 100 ألف ليرة لبنانية؟ كيف لا أبكي وهناك عائلات تعيش بين "المجارير" (الصرف الصحي)؟...

وختمت لبكي متساءلة: أين كرامة السياسيين الذي يشاهدون مليونين إنسان في الطريق يطالبونهم بالرحيل؟ وكيف ينامون على وسادتهم ولا يتأثرون؟

يشار الى ان نادين لبكي هي مخرجة وممثلة لبنانية، ونالت عدة جوائز في مهرجانات سينمائية وعالمية. وحصدت في الوقت الاخير جائزة الغولدن غلوب لفيلمها "كفرناحوم". وهي أول مخرجة عربية ترشح لجائزة الأوسكار.