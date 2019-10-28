الكرملين: مقتل البغدادي "إسهام كبير" في مكافحة الإرهاب

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الإثنين، إن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبوبكر البغدادي، "حال تأكده" يشكل "إسهاما كبيرا" في مكافحة الإرهاب.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين للصحفيين: "في حال تأكد خبر مقتل البغدادي فعلا، فسيكون بإمكاننا التحدث عن إسهام كبير لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في مكافحة الإرهاب الدولي".

وأضاف: "لا يمكن لهذه المعلومة بحد ذاتها إثارة رد فعل سلبي من السلطة الروسية".

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من جهة أخرى، أقر بيسكوف بأن العسكريين الروس "شاهدوا فعلا في المنطقة طائرات أمريكية بدون طيار" بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الأحد أنها لا تملك "معلومات موثوقة حول أنشطة الجيش الأمريكي في منطقة خفض التصعيد في إدلب".





وأعلن ترامب، الأحد، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، مقتل البغدادي، في عملية استغرقت ساعتين وشاركت فيها نحو 8 مروحيات، موضحا أن القوات الأمريكية أجرت تحليل الحمض النووي لزعيم داعش بعد مقتله مباشرة وتأكد صحته.

ترامب أكد أن الجيش الأمريكي لم يفقد أيا من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقي زعيم داعش، لافتا إلى أن القوات لاحقته حتى وصل إلى نهاية نفق مسدود، ثم فجر نفسه مع 3 من أطفاله.