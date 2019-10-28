المبعوث الأممي لسوريا: مناقشات اللجنة الدستورية تبدأ نوفمبر

أعلن المبعوث الأممي لدى سوريا جير بيدرسون، الإثنين، أن مناقشات أعضاء اللجنة الدستورية ستبدأ مطلع نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، مؤكدا أن جميع الأطراف اتفقت على إحراز تقدم بشأن الوضع في البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي، قال بيدرسون: "عمل لجنة مناقشة الدستور يجب أن يلتزم باحترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ووقف هذه المأساة التي تشهدها البلاد".

وأشار إلى أن قرارات اللجنة ستعتمد وفق إجراء توافقي وليس عبر نسبة مئوية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا وهي خطوة منتظرة منذ وقت طويل في إطار عملية السلام.

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وترى المنظمة الدولية في اللجنة خطوة تالية ضمن جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ ثماني سنوات.

وتعثرت عملية تشكيل هذه اللجنة المتواصلة منذ أشهر؛ بسبب خلافات بين دمشق والأمم المتحدة حول تعيين بعض أعضائها.

وينص القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وانتقال سياسي في سوريا، على تشكيل هذه اللجنة.

ويفترض أن تضم 150 عضواً، يختار النظام 50 منهم والمعارضة تختار 50 آخرين، بينما يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الخمسين الباقين.

وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية فإنّ الخلاف بين المعارضة والنظام يدور أيضاً حول آلية عمل هذه اللجنة وتوزع المسؤوليات بين أعضائها.